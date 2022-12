Johanna Krause und Wolfgang Stumph Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

In der ersten Folge ist Wolfgang Stumph bei den ehrenamtlichen Mitgliedern der Bergwacht in Thale, wo sich unter anderem die Medizinstudentin Johanna Krause seit ihrem 16. Lebensjahr engagiert. In Chemnitz zeigen die Freunde Cornelius Huster, Ferenc Georgi und Mustafa Mohamadi mit ihrem neu gegründeten Verein „Athletic Sonneberg“, dass ehrenamtliches Engagement viel zurückgibt. Der Verein bringt nicht nur Jugendliche aus unterschiedlichen Kulturen beim Fußballspielen zusammen, sondern engagiert sich auch sozial für sie.