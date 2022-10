Die Corona-Krise hat sichtbarer gemacht, was bereits vor der Pandemie untragbar war: Das Pflegesystem und vor allem die Menschen, die in der Pflege arbeiten, sind am Limit. Das System funktioniert nur noch durch Überbelastung der Beschäftigten, die durch hohen persönlichen Einsatz versuchen, den Personalmangel auszugleichen.