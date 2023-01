MDR I 13.01.2023 Zwischen Bürgernähe und Volkszorn: MDR-Reihe „exactly“ wertet Bürgergespräche mit Spitzenpolitik aus

Dialog in der Krise: Was bringen Bürgergespräche zwischen Spitzenpolitik und den Menschen in der Region? Das digitale MDR-Reportageformat „exactly“ hat die Bürgergespräche des sächsischen Ministerpräsidenten Michael Kretschmer begleitet und mit Kommunikationsexpertinnen und -experten über deren Wert gesprochen – zu sehen ab 16. Januar, 10.00 Uhr in der ARD Mediathek und ab 17.00 Uhr bei YouTube „MDR Investigativ“.