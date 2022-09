„Bei allen Sparmaßnahmen in der Kommune stellt sich immer wieder die Frage: Welchen tatsächlichen Effekt hat das und welche Folgen?“, umreißt der Oberbürgermeister von Gera, Julian Vonarb, die derzeitige Herausforderung. In Gera erarbeitet eine ressortübergreifende Expertengruppe einen Notfallplan. Bei der Entscheidung über die Schließung von Sportstätten und der Schwimmhalle fühlt nicht nur Vonarb sich in einer Zwickmühle. Auch Michael Brychcy, Bürgermeister von Waltershausen und Präsident des Gemeinde- und Städtebundes Thüringen, sieht kaum Einsparpotenzial in den Kommunen – dafür aber echte Tabus: „Auf unsere LED-Weihnachts-Beleuchtung möchte ich nicht verzichten.“ Für ihn steht ganz klar der Gesetzgeber in der Pflicht, für eine Entlastung der Kommunen sowie der Bürgerinnen und Bürger zu sorgen. Was Schutzschirme für Stadtwerke angeht, so müsse das Land ran und könne nicht schon wieder den „Schwarzen Peter“ an den Bund abschieben. Thüringens Finanzministerin Heike Taubert ist anderer Meinung: „Die aktuelle Energiekrise ist keine Katastrophe, bei der Soforthilfe gewährt wird.“ Mit einer überhasteten Mittelbereitstellung im Vorfeld einer möglichen Energiekrise würde nur eine Spirale befeuert.