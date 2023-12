Das neue „Making-of…powered by BRISANT“ gibt exklusive Einblicke in die Spielorte der aufwendigen deutsch-norwegischen Koproduktion von ARD Degeto und dem norwegischen Sender NRK, angereichert mit Interviews, persönlichen Eindrücken von den Dreharbeiten und Behind-the-Scenes.

Was passiert, bevor eine Filmklappe fällt? Das beschreiben im Making-of die Darstellerinnen und Darsteller wie Heino Ferch, der norwegische Schauspielstar Ingrid Bolsø Berdal, Jonathan Berlin, Friederike Becht, Laura de Boer u.v.m. An einem Ort wie Spitzbergen – dem Zuhause von Eisbären – gelten strenge Sicherheitsvorkehrungen für alle Team-Mitglieder. Ein Film-Set in nur 1000 Kilometer Entfernung zum Nordpol entstehen zu lassen, ist ein enormer logistischer Aufwand. Darüber, über die Idee und die Umsetzung zum Stoff von „Die Saat“ berichten in Interviews Christoph Pellander, Redaktionsleiter der ARD Degeto, Produzentin Britta Meyermann von Odeon Fiction, Regisseur Alexander Dierbach und Kameramann Ian Blumers.