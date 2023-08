Bereits am 11. August ist die MDR-Dokumentation „Königsdisziplin“ in der ARD Mediathek abrufbar. Sie begleitet das Zehnkampfduo Rico Freimuth und Michael Schrader bei ihren Vorbereitungen auf die vergangenen Olympischen Sommerspiele. Im MDR-Fernsehen ist die Doku dann am 12. August, 14 Uhr, bei „Sport im Osten“ zu sehen.