MDR I 22.07.2022 Explosionsgefahr im Wald: MDR-Webserie „exactly“ über gefährliche Feuerwehreinsätze

Immer häufiger wüten Waldbrände auch in Mitteldeutschland. Besonders gefährlich sind Feuerwehreinsätze dort, wo sich ehemalige militärische Truppenübungsplätze befinden. „exactly“ zeigt welche Gefahren von alter Munition in der Region ausgeht und warum die Entsorgung ein großes Problem ist. Die neue Folge ist ab 25. Juli, 10.00 Uhr in der ARD Mediathek und ab 17.00 Uhr auf YouTube zu sehen.