Bürger, Vermieter, Mieter und Heizungsbauer diskutieren mit Fachleuten aus Politik und Wissenschaft – bei „Fakt ist!“ aus Erfurt, am Montag, 15. Mai, 20.30 Uhr im Livestream auf mdr.de/fakt-ist , um 22.10 Uhr im MDR-Fernsehen sowie im Anschluss in der ARD Mediathek.

„Wer jetzt in eine moderne Heizungsanlage investiert und staatliche Zuschüsse erhält, wird mittelfristig schon signifikant einsparen können.“ Dieser Überzeugung ist die Parlamentarische Staatssekretärin im Bundesbauministerium Elisabeth Kaiser. Die SPD-Bundestagsabgeordnete aus Gera räumt ein, dass der aktuelle Gesetzentwurf der Bundesregierung in der Bevölkerung für Verunsicherung und Ängste sorgt, vor allem weil das Gesetz so schnell in Kraft treten soll.