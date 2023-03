Lena Saniye Güngör Bildrechte: Die Linke/René Kotzanek

„Aus wirtschaftlicher Sicht war der Zeitpunkt nie ungünstiger als jetzt, um über die Einführung einer Vier-Tage-Woche zu diskutieren“, ärgert sich der Präsident des Arbeitgeberverbandes Sachsen-Anhalt, Marco Langhof. Händeringend würden viele Unternehmen nach Arbeitskräften suchen. Der demografische Wandel werde das in den nächsten Jahren noch verschärfen. Ganz anders bewertet das die arbeitsmarktpolitische Sprecherin der LINKEN im Thüringer Landtag, Lena Saniye Güngör. Sie sieht in Arbeitszeitverkürzungen einen Standortvorteil gerade in Zeiten des Fachkräftemangels. Längst belegten Studien, dass Krankheitstage wegen Erschöpfung zunehmen. Durch die Reduktion der Arbeitszeit auf vier Tage á acht Stunden könne der Krankenstand gesenkt werden, was sich somit auch für die Arbeitgeber auszahle.