Bildrechte: Mathias Braun/ MDR Tweens

MDR | 04.11.2024 „Figarinos Fahrradladen“: Beliebter MDR TWEENS-Podcast geht auf Weihnachtstour

Hauptinhalt

Raschid Daniel Sidgi schlüpft wieder live vor Ort in die Rollen von Figarino und Kater Long John. So lässt er „Figarinos Fahrradladen“ lebendig werden, wenn der erfolgreiche Kinderhörspiel-Podcast von MDR TWEENS in der Vorweihnachtszeit wieder auf Tour durch mitteldeutsche Schulen geht.