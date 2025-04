Bildrechte: MDR/Michael Kaltenecker

„Do Something“ war unter anderem in diesem Jahr beim Anima-Brussels Animation Film Festival in Belgien zu sehen und hat dort den Animated Night Audience Award for Best Short Film gewonnen.



Sofija Zivkovic, geboren in Stuttgart, begeisterte sich von klein auf für Animation, Zeichnen und Filme. Seit 2022 studiert sie Animation an der Filmakademie Baden-Württemberg.