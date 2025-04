1 min Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK 1 min Video MDR Frühlingserwachen steht vor der Tür MDR Frühlingserwachen steht vor der Tür Infos zur Sendung Link des Videos https://www.mdr.de/video/mdr-videos/f/video-910366.html Rechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Video Zum inzwischen siebten Mal ruft der Mitteldeutsche Rundfunk zum großen Arbeitseinsatz in Mitteldeutschland auf: Die Aufregung ist schon jetzt groß, denn die drei teilnehmenden Städte sind bereits ausgewählt: Neben Kirchberg in Sachsen sind Schleiz in Thüringen und Zörbig in Sachsen-Anhalt in diesem Jahr dabei. Alle Orte haben ein Projekt ausgesucht, das für die Stadt wichtig ist und einen gemeinschaftlichen Großeinsatz verdient. Die Vorbereitungen dafür laufen bereits…

Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Kirchberg will die Freilichtbühne in der Stadt auf Vordermann bringen. Sie ist ein zentraler Ort, an dem die Kirchberger zusammenkommen, Konzerte besuchen und gemeinsam feiern.



Zörbig tritt mit einem Herzensprojekt im Ortsteil Göttnitz an. Hier soll das Bürgerhaus als Treffpunkt für alle wiederbelebt werden. Ziel ist es, den alten Landgasthof zu sanieren und wieder mit Leben zu füllen, um das Gemeinschaftsgefühl im Ort weiter zu stärken.

Schleiz setzt ebenfalls auf einen Ort, der allen in der Region schöne Stunden bescheren soll: Das Freibad, das jährlich von 30.000 Menschen besucht wird, soll aufgehübscht und vor allem sicher gemacht werden.

Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Das "MDR-Frühlingserwachen" wird auch 2025 in bewährter Art und Weise stattfinden: Die Teilnehmerstädte haben fünf Tage Zeit, ihr jeweiliges Vorhaben umzusetzen. Der Startschuss für alle drei Orte fällt am 7. April, live ab 16.30 Uhr bei "MDR um 4". Am Freitag, 11. April, müssen alle Orte um 16.45 Uhr ihre Projekte beendet haben. Drei Reporterinnen und Reporter werden wieder als Ortspaten im Einsatz sein, um Helferinnen und Helfer zu finden, Sponsoren zu suchen und natürlich auch zu motivieren: Tobias Bader für Zörbig, Gesine Schöps für Kirchberg und Stefan Ganß für Schleiz.

Der MDR ist an allen Tagen mit Beiträgen und einer umfangreichen Live-Berichterstattung bei "MDR um 4" dabei. Zudem werden MDR SACHSEN, MDR SACHSEN-ANHALT und MDR THÜRINGEN im Radio und in ihren TV-Landesmagazinen MDR SACHSENSPIEGEL, MDR SACHSEN-ANHALT HEUTE und MDR THÜRINGEN JOURNAL von der großen MDR-Frühlingsaktion berichten.