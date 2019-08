MDR AKTUELL ist mittendrin in Mitteldeutschland: Das Nachrichtenprogramm des MDR nimmt die anstehenden Landtagswahlen in Sachsen und Thüringen zum Anlass und lädt zunächst in Sachsen noch bis zum 29. August Bürgerinnen und Bürger zu „Drei Fragen – Drei Antworten“ auf das MDR AKTUELL-Sofa.

Reporterinnen und Reporter wollen von den Menschen vor Ort wissen:

Was ist Ihrer Meinung nach in der Region das größte Problem?

Was sollten Politiker tun, um dieses Problem zu lösen?

Und was wollen Sie zur Lösung beitragen bzw. haben Sie bereits etwas getan?

Und der Meinung der Menschen wird Gehör verschafft:

MDR AKTUELL bildet die Sofa-Tour am 13. August, um 21.45 Uhr im MDR-Fernsehen ab. Videos der Sofa-Tour können unter mdr.de/mittendrin abgerufen werden.

Eine interaktive Karte zeigt zudem, wo MDR AKTUELL mit dem Sofa unterwegs ist – Nutzerinnen und Nutzer können so ihre Orte, Menschen und Meinungen jederzeit leicht auffinden.

MDR AKTUELL recherchiert, was bewegt

Was die Bürgerinnen und Bürger in den jeweiligen Städten besonders bewegt, dem werden Reporterinnen und Reporter im Anschluss auf den Grund gehen. Dabei werden die Probleme hinterfragt und Verantwortliche daraufhin angesprochen. Über die Ergebnisse der Recherche berichtet MDR AKTUELL sowohl im MDR-Fernsehen als auch im Netz unter mdr.de/mittendrin.

Weitere Stationen sind:

Plauen, Mittwoch, 21. August, 9.00 bis 12.00 Uhr, Wochenmarkt

Kamenz, Donnerstag, 29. August, 9.00 bis 12.00 Uhr, Wochenmarkt