Die beleuchtete MDR-Zentrale in Leipzig Bildrechte: MDR/Stephan Flad

Die Corona-Pandemie sorgt auch in diesem Jahr für eine Absage des SPUTNIK SPRING BREAK Festivals auf der Halbinsel Pouch bei Bitterfeld-Wolfen in Sachsen-Anhalt. Auf ein Konzerterlebnis im Netz können sich die Fans dennoch freuen, sagt SPUTNIK-Musikchef Andreas Zagelow: „Als klar war, dass das Festival auch in diesem Jahr nicht in seiner eigentlichen Form stattfinden kann, wollten wir die Home Edition-Ausgabe des vergangenen Jahres unbedingt noch übertreffen – in jeglicher Hinsicht.“ Dafür wurden 70 DJ-Sets mit insgesamt 70 Stunden Musik von den Musikredakteuren organisiert und eine außergewöhnliche Location gebucht: Die SPUTNIK SPRING BREAK 2021 Home Edition kommt dieses Mal aus der MDR Zentrale in Leipzig, direkt aus der 13. Etage, in die sich DJs eher selten verirren.