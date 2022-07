In vier Folgen begleiten die Hörerinnen und Hörer eine ambitionierte Forschungsreise auf den Mars, die wichtige Erkenntnisse im Kampf gegen die Klimaerwärmung bringen soll. Nebenbei erfahren sie viel Spannendes übers Weltall und den Mars. Für das Hörspiel wurden die spannendsten Stränge der interaktiven Gaming-Version ausgewählt und miteinander verbunden.

Die Raumfahrtorganisation „Galax-Pi“ stellt eine Crew für die Expedition ins All zusammen. Hinter „Galax-Pi“ steht die erfolgreiche Unternehmerin Pia Pigalke (Marie Borchardt), eine ehemalige „Schloss Einstein“-Schülerin. In ihrem Auftrag gehen die Astrobiologin Dr. Martha Pracht (Luna Kuse) und Astrodynamiker Till Hainzinger (Jonas Kaufmann) – zwei weitere Ex-Einsteiner – an Bord des Forschungsraumschiffs „Einstein Explorer“.