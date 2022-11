MDR I 22.11.2022 Löst die kniffligsten Rätsel: Matthias Matschke als Stardetek-tiv Timothy Truckle in der ARD Audiothek

MDR KULTUR versetzt Hörerinnen und Hörer in die Mitte des 21. Jahr-hunderts: In der Hörspielserie „Timothy Truckle ermittelt“ schlüpft der erfahrene Hörspiel- und Hörbuchsprecher Matthias Matschke in die Rolle des geschickten zwergwüchsigen Detektivs. Die ersten vier Folgen (jeweils etwa 45 Minuten Länge) sind in der ARD Audiothek abrufbar.