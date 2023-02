MDR I 03.02.2023 „Tschüss Kohle, hallo Zukunft!“: Zweite Staffel des MDR AKTU-ELL-Podcast-Projekts startet am 6. Februar

Hauptinhalt

Unter dem Titel „Tschüss Kohle, hallo Zukunft!“ begleitet MDR AKTUELL über zehn Jahre fünf Menschen durch den Kohleausstieg in Mitteldeutschland. 2022 gestartet, kehrt das Reporterteam Britta Veltzke und Ralf Geißler im Rahmen ihres ambitionierten Langzeitprojektes nach einem Jahr in das Revier zurück. Inzwischen ist alles anders ... Hautnahe Eindrücke gibt’s ab dem 6. Februar in der zweiten Staffel des Podcast-Projekts – zu hören unter mdr.de und überall, wo es Podcasts gibt.