Miteinander stark: MDR SACHSEN hört zu!

MDR SACHSEN-Morgenmoderator Silvio Zschage geht wieder auf Tour, besucht mit dem Wohnmobil im Mai insgesamt 15 Städte und nimmt sich Zeit zum Zuhören. Der Radiojournalist will wissen, wie es den Sächsinnen und Sachsen geht: „Was bewegt die Menschen, auch außerhalb von Corona, wie kommen sie gerade über die Runden? Und was machen die Probleme, die jetzt vielleicht liegen bleiben und für die kaum einer ein Ohr hat – genau das will ich erfahren.“ Er wird sich vor Ort umsehen, Verantwortliche zu konkreten Anliegen befragen, den Finger in die Wunde legen, aber auch positive Beispiele zeigen.