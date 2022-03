In mehreren wöchentlichen Episoden wird MDR AKTUELL-Moderator und Podcaster Tim Deisinger den ehemaligen Top-Militär zur „Lagebesprechung“ empfangen. Im Mittelpunkt jeder Podcast-Episode stehen die profunde Bewertung von Kampfgeschehen und Frontverlauf, aber auch die politische Gemengelage in Moskau, Washington und Berlin. Geplant ist zudem eine regelmäßige Beteiligung des Publikums, um der wachsenden Unsicherheit in der Bevölkerung Rechnung zu tragen. Fragen können an ukraine@mdraktuell.de geschickt werden.

Erhard Bühler hat seit 1976 in unterschiedlichen Funktionen der Bundeswehr gedient. So übernahm er im Jahr 2010 die Führung des KFOR-Einsatzes in Pristina (Kosovo). 2019 wurde er Befehlshaber des Allied Joint Force Command im niederländischen Brunssum, eines der beiden militärischen Oberkommandos der NATO in Europa. Von hier wurde unter anderem der NATO-Einsatz in Afghanistan gesteuert.