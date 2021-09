Auch in diesem Jahr vergeben die jungen Radiosender der ARD und Deutschlandfunk Nova im Rahmen des „NEW MUSIC AWARDS“ nicht nur einen Preis an den vielversprechendsten Newcomeract des Jahres, der den Durchbruch noch vor sich hat. In einer zweistündigen Award-Show am 10. September 2021, die sowohl als Videostream und zeitgleich von allen beteiligten Wellen zwischen 20 und 22 Uhr in ihren Radioprogrammen übertragen wird, wird auch der „Durchstarter des Jahres“ ausgezeichnet. Ein Act also, dem auch dank der Unterstützung durch die jungen ARD-Programme und Deutschlandfunk Nova in diesem Jahr der Durchbruch gelang.