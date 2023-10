Ostdeutschland in den 1990ern: Jugendliche in Springerstiefeln dominieren die Straßen. Wer nicht in ihr rechtsextremes Weltbild passt, wird zur Zielscheibe der Gewalt. Im Doku-Podcast „Springerstiefel – Fascho oder Punk?“ kehren Autor und Rapper Hendrik Bolz sowie Reporter Don Pablo Mulemba in ihre Heimatstädte Stralsund und Eberswalde zurück. Dort treffen sie Menschen, die als Jugendliche ihren Weg im „Wilden Osten“ finden mussten und Richtungen einschlugen, die unterschiedlicher nicht sein konnten. In fünf Folgen geht der Podcast der Frage nach, warum es damals für so viele Jugendliche „cool” war, Neonazi zu sein. Wie konnte rechte Gewalt zu einem ganz normalen Teil des Alltags werden? Welche Folgen hat das bis heute für die Menschen, die Betroffene dieser Gewalt wurden?

Die Podcast-Hosts

Hendrik Bolz, Jahrgang 1988, ist Teil des Rap-Duos Zugezogen Maskulin sowie Autor der Biographie „Nullerjahre“ über seine Plattenbaujugend in Stralsund. Immer wieder beschäftigt er sich mit den extremen Umbrüchen der Wende, die ihn und seine Generation bis heute prägen. Die 90er durchlebte er als Kind in einem Umfeld, in dem junge Neonazis allgegenwärtig und tonangebend waren. Für den Podcast reist er nun in dieses Jahrzehnt zurück.

Don Pablo Mulemba, Jahrgang 1995, ist Reporter und in Eberswalde aufgewachsen. Als Sohn einer ostdeutschen Mutter und eines ehemaligen Vertragsarbeiters aus Angola hat er eine besondere Perspektive auf den Osten. Im Podcast will er gemeinsam mit seinen Eltern aufarbeiten, wie sie als Familie die Explosion rechter Gewalt in den 90ern erlebt – und wie diese Erfahrungen ihr Leben und damit auch ihn selbst geprägt haben.

