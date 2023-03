MDR I 01.03.2023 „Viel mehr als nur singen – Der MDR-Kinderchor“: Doku zum 75. Jubiläum ab sofort in ARD Mediathek

Filmpremiere am Augustusplatz: Mit der Preview zur Doku-Serie „Viel mehr als nur singen – Der MDR-Kinderchor“ gab der Mitteldeutsche Rundfunk am 27. Februar den Auftakt für die Feierlichkeiten zum 75. Geburtstag seines Kinderchores. In der vierteiligen Doku werden die jungen Sängerinnen und Sänger des ARD-weit einzigartigen Ensembles auf und hinter den Bühnen begleitet – zu sehen ab sofort in der ARD Mediathek.