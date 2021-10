„Wir bieten an diesem Tag ein einzigartiges Musikexperiment verschiedener Stile, welches die ganze Vielfalt des MDR zeigt. Wir verbinden zwei Spitzenprodukte, die auf den ersten Blick nicht unbedingt zusammengehören: das MDR-Sinfonieorchester und die Popwelle MDR JUMP. Und wir zeigen, dass daraus etwas Einzigartiges entstehen kann und Kultur für alle erlebbar macht“, so MDR-Intendantin Karola Wille.

Die MDR JUMP Morningshow mit dem MDR Sinfonieorchester Bildrechte: MDR-Fernsehen

Am 28. Oktober werden die Uhren zurückgedreht und das Radio besinnt sich für ein paar exklusive Stunden auf seine Wurzeln, bleibt aber gleichzeitig am Puls der Zeit. Das Sendestudio von MDR JUMP steht an diesem Tag von 6 bis 9 Uhr mitten im Probensaal des MDR-Sinfonieorchesters. Die MDR JUMP-Morningshow mit Sarah von Neuburg und Lars Christian Karde bekommt drei Stunden lang Unterstützung von mehr als 70 Musikerinnen und Musikern. Pop-Titel und Soundelemente werden an diesem Tag live vom MDR-Sinfonieorchester gespielt. Auch die derzeit aktuellen Programmhighlights der Popwelle und Wortbeiträge des Senders werden in dieser Show live produziert. Popstars wie Milow, Stefanie Heinzmann und Bosse sind live zu Gast in der Morningshow und singen, begleitet vom Sinfonieorchester ihre Songs, die extra für die besondere Morningshow arrangiert wurden.