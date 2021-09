„Raveland - Landlust, Techno und Provinzraves!“: MDR SPUTNIK startet neuen Podcast

Techno und Subkultur werden meistens mit Berlin, Hamburg oder auch Leipzig verbunden. In „Raveland“ reist Moderatorin Kathi Groll durch Mitteldeutschland, um die Technokultur auf dem Land zu entdecken. Zum Beispiel besucht sie in Thüringen die Muna, ein Club mit internationaler Reputation. In Zwickau erfährt sie, warum man beim Feiern automatisch eine politische Haltung einnimmt, auch wenn man eigentlich unpolitisch ist und in Sachsen-Anhalt trifft sie ein Kollektiv, das seit über zehn Jahren erfolgreich einen illegalen Club betreibt.