MDR | 17.11.2023 Zeit für Live-Musik: International bekannte Künstlerinnen und Künstler zu Gast bei MDR SPUTNIK-Konzerten in Halle

17. November 2023, 14:20 Uhr

Exklusiv, an einem ungewöhnlichen Ort und nah dran: Nach vier Jahren Pause werden in der Redaktion von MDR SPUTNIK die Schreibtische zur Seite geräumt – für eine Bühne in der Mitte des großen Redaktionsbüros. MDR SPUTNIK holt drei erstklassige Acts zu exklusiven SPUTNIK-Konzerten nach Halle. Und jeweils 100 Gewinnerinnen und Gewinner haben die Chance, hautnah dabei zu sein.