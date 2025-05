Mitten in der Region und nah bei den Menschen Gemeinschaft schaffen: Das verspricht das neue Showkonzept „Hol dir deine Show!“, mit dem der MDR 2025 neue Wege geht. Anstelle klassischer Studioshows oder großer Open-Air-Veranstaltungen bringt diese neue Live-Showreihe das Rampenlicht in kleinere Orte in Mitteldeutschland, die sonst eher selten im Fokus stehen.