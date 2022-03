Das Programm für das Konzert „Jazztime“ aus der neuen MDR KLASSIK-Reihe „Expeditionskonzerte“ hat Dennis Russell Davies zusammengestellt: Zu hören sind Werke, die von den Anfangsjahren des Rundfunks bis heute eigens für die Aufführung in Radio oder Fernsehen komponiert wurden, darunter Kompositionen von Wolfgang Dauner und Rolf Liebermann. Damit wirft das Konzert bereits einen Blick voraus auf das 100-jährige Jubiläum des Rundfunks in Mitteldeutschland im Jahr 2024.



Eigens für das Konzert „Jazztime“ entstand die Auftragskomposition des Leipzigers Steffen Schleiermacher. In seinem Werk „Abstand!“ ist der Titel Programm, da die beiden Ensembles musikalisch auf Abstand gehalten werden – ein Konzept, das bereits vor Corona entstand, während die Betitelung sich inmitten der Pandemie herauskristallisierte.

Steffen Schleiermacher Bildrechte: Steffen Schleiermacher