Das Eröffnungskonzert zum 30. MDR-Musiksommer findet am 19. Juni in der Lausitz statt. Das Publikum erwartet bekannte Melodien aus Filmen wie „Die Glorreichen Sieben“, „Frühstück bei Tiffany“ oder „Star Wars“. Dabei hat der Gesundheitsschutz weiterhin Priorität. Die Eröffnung sowie die folgenden Veranstaltungen des MDR-Musiksommers stehen unter dem Vorbehalt der Pandemieentwicklung. Mit Blick auf die Bedenken der Sicherheitsbehörden wurde der Veranstaltungsort vom zentralen Lausitzer Platz in den Ortsteil Knappenrode verlegt, um allen Gästen auch unter Pandemiebeschränkungen einen unbeschwerten Konzertbesuch ermöglichen zu können.