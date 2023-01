Bereits in den frühen Jahren der Städtepartnerschaft gab es eine Zusammenarbeit der Filharmonie mit dem damaligen Leipziger Rundfunkorchester. Diese Tradition belebt der MDR nun anlässlich des Jubiläums neu. Höhepunkte sind die wechselseitigen Gastauftritte: Die Filharmonie Brno ist am 29. Januar 2023 mit einem Gastkonzert in der Reihe „Zauber der Musik“ im Gewandhaus zu erleben, das MDR-Sinfonieorchester wird im Oktober beim „Festival der Mährischen Musik“ präsent sein.

Im Rahmen ihres Jubiläums bieten die beiden Partnerstädte Leipzig und Brno ein breitgefächertes Programm. Es gibt unter anderem literarische Angebote, wie den Tschechischen Stand auf der Buchmesse, Lesungen und den Kinderliteratur-Sommer mit tschechischer Beteiligung. Außerdem wird das Residenzprogramm für Autorinnen und Autoren mit je vierwöchigen Aufenthalten in Brno und Leipzig fortgesetzt. Um Geschichte und Erinnerungskultur geht es im Rahmen der Jüdischen Woche in Leipzig sowie beim Marsch der Versöhnung und dem Štetl Fest in Brno. Während der Internationalen Tage der Städtepartnerschaften gibt es spannende Beiträge und Mitmachangebote im Rahmen des Familiensommers auf dem Burgplatz und im Oktober führt eine Bürgerreise in die mährische Hauptstadt. Diese wird vom neuen Städtepartnerschaftsverein organisiert. Eine detaillierte Programmübersicht ist auf www.leipzig.de/bruenn zu finden.