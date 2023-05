Gustav Mahler und die Stadt Leipzig sind historisch vielfach verbunden: Der Komponist hat hier seine 1. Sinfonie komponiert und an der Oper als Kapellmeister gearbeitet. Mahlers Musik ist zudem eng mit der fast hundertjährigen Orchestergeschichte des MDR verbunden. Große Mahler-Dirigenten der ersten Stunde wie Hermann Scherchen haben Mahlers Musik exemplarisch mit dem hiesigen Rundfunkorchester aufgeführt. Später haben Dirigenten wie Herbert Kegel oder in der jüngeren Geschichte Fabio Luisi die Mahler-Expertise des MDR-Sinfonieorchesters weiter gefestigt. 2023 engagiert sich der MDR erneut für die weltweite Mahler-Fangemeinde und beteiligt sich mit seinen Ensembles und MDR-Chefdirigent Dennis Russell Davies (u.a. am 27. Mai sowie mit dem MDR-Rundfunkchor bei Mahlers 2. und 8. Sinfonie am 18., 21. Mai und 26. Mai). Zudem ist der MDR für die europaweite Radioverbreitung des Festivals verantwortlich. MDR KLASSIK kooperiert mit ARTE; weitere ARD-Sender und die European Broadcast Union (EBU) schließen sich an.