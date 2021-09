MDR KLASSIK und MDR KULTUR übertragen live ab 20 Uhr in Radio und Web.



Gleich in mehreren Veranstaltungen ist auch der MDR-Kinderchor bei den jüdisch interkulturellen ACHAVA-Festspielen in Thüringen zu erleben: Am Sonntag, 26. September, geben die jungen Sängerinnen und Sänger ein Konzert mit Liedern aus christlicher und jüdischer Tradition in der Erfurter Synagoge, am Montag, 27. September, sind sie in den Thüringer Landtag eingeladen. Nach einer festlichen Eröffnung mit Ministerpräsident Bodo Ramelow nehmen die Chormitglieder an Schülerworkshops teil.