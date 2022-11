Die nächsten Live-Konzerte mit dem MDR-Rundfunkchor unter Leitung von Ahmann entführen gemeinsam mit der Solo-Harfenistin Sarah Christ in eine musikalische Winternacht mit weihnachtlicher Vokalmusik von Benjamin Britten und Ralph Vaughan Williams sowie „Weihnachtsliedern aus Deutschland und aller Welt“ aus der neuen CD des MDR-Rundfunkchors „Glòria“: zu erleben am 1.12. in Leipzig, am 2.12. in Nordhausen und am 4.12. in Eisenach. Die 60. Ausgabe der A-cappella-Reihe „Nachtgesang“ am 24.03.23 wird unter Leitung von Philipp Ahmann magische Geister beschwören – unter anderem mit Shakespeare-Vertonungen von Frank Martin, Ralph Vaughan Williams und Jaakko Mäntyjärvi.