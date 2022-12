„O du fröhliche“ gesungen von vielen tausend Stimmen vor der Dresdner Frauenkirche: Die weihnachtliche Vesper hat sich mittlerweile zur größten regelmäßig unter freiem Himmel stattfindenden Gottesdienstveranstaltung in Deutschland entwickelt. Als ein Symbol, das die Weihnachtsbotschaft aussendet, erklingt nun wieder dieser mächtige Choral in seit fast drei Jahrzehnten vertrauter Atmosphäre …

Der Dom St. Marien ist eines der prächtigsten Gotteshäuser in Sachsen. Berühmt geworden ist er unter anderem für seine Goldene Pforte, ein Sandsteinportal aus dem 13. Jahrhundert. Heute ist der Dom Heimat der evangelischen Christinnen und Christen. Traditionell feiert aber auch die katholische Gemeinde Gottesdienste im Dom, so auch die Christmette in der Heiligen Nacht. Zum Weihnachtsfest ertönt in der vom MDR produzierten Liveübertragung die Silbermannorgel, die erste große Orgel, die Orgelbauer Gottfried Silbermann in Deutschland schuf.