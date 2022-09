Vielfalt, Sonne und begeistertes Publikum: 31. MDR-Musiksommer endet erfolgreich

Zum inzwischen 31. Mal begeisterte der MDR-Musiksommer sein Publikum mit einem breit gefächerten Kulturangebot von Klassik bis Crossover. Ob in großen oder kleinen Spielstätten, auf Burgen, in Kirchen oder im Konzertstall: Alle 50 Konzerte konnten ohne pandemiebedingte Einschränkungen stattfinden.

Auch das Sommerwetter hat mitgespielt, etwa beim Picknick-Konzert im Kurpark von Bad Elster. Besonders gut kamen dort beim Publikum die Liegestühle an, auf denen man die Musik der Blechbläser von German Brass genießen konnte. Bejubelt wurden auch die Konzerte in der Rotkäppchen Sektkellerei von Funklegende Nils Landgren und der jungen Sängerin Alma Naidu sowie der Singer-Songwriterin Awa Ly, die mit Konzertbesuchern tanzte.

Vier Posaunistinnen von tenThing beim Konzert im Konzertstall in Seggerde Bildrechte: MDR / Marco Prosch

In der Konzertreihe „Text und Musik“ traf Kammermusik auf brandneue Texte junger Autorinnen vom Deutschen Literaturinstitut Leipzig. „Die gegenseitige Unterstützung und Bereicherung der verschiedenen Kunstformen war für die Künstlerinnen und Künstler sehr inspirierend.“, so MDR-Musiksommer-Manager Oliver Jueterbock. Für unvergessliche Konzerterlebnisse sorgten neben den MDR-Ensembles hochkarätige Gäste wie Benjamin Schmid, die Profeti della Quinta, das Trio Mediaeval, Amandine Beyer, Alban Gerhardt, Olga Peretyatko, Sophie Pacini und Tine Thing Helseth mit ihrem Blechbläserinnen-Ensemble tenThing.



Neben der Fernsehübertragung des Konzerts mit dem MDR-Sinfonieorchester in Wernigerode war das Festival auch Programmbestandteil bei MDR KULTUR und MDR KLASSIK. Das Eröffnungskonzert und elf weitere Konzerte wurden live im Programm übertragen oder für eine spätere Sendung aufgezeichnet. Auf mdr-klassik.de sind weitere Konzerte im Video nachzuerleben.