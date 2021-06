Mit der positiven Entwicklung der Inzidenzwerte in Leipzig sind auch wieder Konzertveranstaltungen möglich. MDR KLASSIK nutzt diese Möglichkeit für ein erstes Konzert nach dem Lockdown und gibt dem kulturellen Leben wieder Auftrieb. Das MDR-Sinfonieorchesters spielt am 5. Juni 20 Uhr im Gewandhaus zu Leipzig. Zu diesem besonderem Anlass gibt es für alle Musikfans Tickets zum einheitlichen Preis von 10 Euro. Kinder und Studierende erhalten die Karten zum reduzierten Preis von 6 Euro.

MDR-Chefdirigent Dennis Russell Davies und die MDR-Ensembles laden die Konzertgäste ein, den Spuren Shakespeares zu folgen, mitten hinein in Felix Mendelssohn Bartholdys launigen „Sommernachtstraum“, in kosmische Sphären mit „Serenade to Music“ von Ralph Vaughan Williams oder in die leidenschaftlich-düstere Gefühlswelt des „Othello“ mit Antonín Dvořák.