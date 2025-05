Die fantasievolle Space-Odyssee „KOSMOS CHEMNITZ: MISSION 2-0-2-5“ von MDR und ARD Kultur erzählt von der jüngeren Vergangenheit und der Metamorphose einer Stadt, die auf dem Weg vom alten Karl-Marx-Stadt in das Chemnitz der Nachwendejahre auch einen „Systemabsturz“ überstehen musste – ab sofort (9. Mai) der ARD Mediathek und am 15. Mai, 22.40 Uhr im MDR-Fernsehen.

Bildrechte: Jonas Lotze Mitten in die Vorbereitungen zum Europäischen Kulturhauptstadtjahr in Chemnitz platzt ein Gast hinein, den wirklich niemand auf dem Zettel hatte. Mit Helm und Weltraum-Anzug steht er plötzlich vorm futuristischen Omnibusbahnhof in Chemnitz. Eine Fata Morgana, die sich nicht abschütteln lässt: seine technische Kennung „KM-02“ (Karl Marx 2.0). Ist dieser neue, alte KARL ein echter Kosmonaut aus der Vergangenheit oder Zukunft oder eher Cos-Player merkwürdiger Natur? Auf jeden Fall hat dieser „KM-02“ eine verblüffende Ähnlichkeit mit einem gewissen Karl Marx, nach dem die einst sächsische Industriemetropole getauft war. Offenbar hat KARL wie der ganze Ort einen Systemabsturz überstanden. Irritiert von der Art der Landung und dem, was ihn in Chemnitz erwartet, entdeckt er auf der Suche nach dem nächsten Weltraumbahnhof eine Stadt voller Widersprüche, Brüche und Überraschungen.

So wird in der neuen MDR-Mockumentary erzählt, dass die Stadt 1964 auserkoren wurde, Sitz eines Kosmonauten-Zentrums zu sein. Für „KM-02“ öffnen sich dort viele Türen. Zumal diese historische Stätte, in der Zehntausende Pioniere ihre Kosmonauten-Befähigung unter Beweis stellten, noch in Betrieb ist. Auf dem Weg dahin, landet er in Garagenhöfen, in einem Eissportzentrum und nahezu unvermeidlich am Karl-Marx-Monument, von den Chemnitzern liebevoll „Nischel“ genannt.

Genauso trifft KARL in der drittgrößten sächsischen Stadt auf engagierte Menschen, die maßgeblich mit dafür gesorgt haben, dass die Chemnitzer Bewerbung zur Kulturhauptstadt erfolgreich war. Darunter Joerg Fieback, der das umjubelte „Bid Book“ kreierte. Oder den Initiator des European Peace Ride, Kai Winkler, der das große versunkene Erbe der Friedensfahrt wiederentdeckte und dennoch etwas ganz Neues schuf. KARLS Reise führt aber auch bis unter die Erde zur „Bazillenröhre“, in der Kraftklub einst ihr phänomenales Musikvideo „Schüsse in die Luft“ drehten. Überhaupt nimmt die Pop-Kultur in Chemnitz bei dieser Space-Odyssee eine wichtige Rolle ein. Etwa beim „Kosmos-Festivals“, einem kultur- und stadtpolitisch prägenden Event, das sich als friedliches Gegenbild nach den Ausschreitungen Rechtsradikaler in der Stadt etablierte. Wie es dazu kam, welche Rolle die Bands, Kulturinstitutionen und Clubs der Stadt dabei spielen, das erfährt KM-02 von einigen Protagonistinnen und Protagonisten wie der ehemaligen Kosmos-Festivalleiterin Julia Voigt oder von der aufregendsten Newcomer-Band der Stadt, Power Plush.

Mit der neuen Doku von MDR und ARD Kultur um den fiktiven „KM-02“ als Karl-Marx-Widergänger beteiligt sich der MDR programmlich als Kooperationspartner am Kulturhauptstadtjahr Chemnitz 2025. Produziert wurde sie von der mitteldeutschen Firma Schulz & Wendelmann, Autor ist Christian H. Schulz. Die Redaktion verantworten Matthias Morgenthaler (MDR) und Kristian Costa-Zahn (ARD Kultur).

Das Kulturhauptstadtjahr 2025 im MDR

Mit einer großangelegten Programmoffensive sowie Dialog- und Kulturangeboten begleitet der MDR als Kooperationspartner ganzjährig das europäische Kulturhauptstadtjahr in Chemnitz. Neben Dokumentationen zur Geschichte und Gegenwart der Stadt will der MDR nahbar mit der Stadtbevölkerung und deren Besucherinnen und Besuchern ins Gespräch kommen und die ganze Bandbreite des Kulturhauptstadtjahres bundes- und europaweit auch in der ARD, bei ARD KULTUR und auf ARTE sichtbar machen. Zudem wird der MDR seinen traditionsreichen MDR-Musiksommer am 8. August in Chemnitz eröffnen. Alle Angebote werden in der ARD Mediathek und auf mdr.de/kulturhauptstadt gebündelt.