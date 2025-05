Für den Auftritt mit dem MDR-Sinfonieorchester am 30. Mai wurden Eigenkompositionen von Louis Philippson, aktuelle Hits und Klassiker des Orchesterrepertoires exklusiv arrangiert, darunter Werke von Vivaldi und Tschaikowksy. Den Solopart in Philippsons „Supernova“ übernimmt Nadiya Zelyankova aus dem MDR-Rundfunkchor.

In der besonderen Atmosphäre des MDR-Studiokonzerts sind die Gäste ganz nah dran an den Musikerinnen und Musikern. Louis Philippson selbst führt als Moderator durch das Konzert und streut dabei kleine Aktionen ein, die sein Publikum von Social-Media-Trends und seinen Kanälen kennt.

Das Konzert wird am 30. Mai ab 18 Uhr live auf dem Instagram-Kanal von MDR KLASSIK (@mdr_klassik) und auf YouTube bei ARD Klassik (@ARDKlassik) gestreamt. MDR KLASSIK und MDR KULTUR senden den Mitschnitt außerdem am 6. Juni 2025 um 20.03 Uhr im Radio. Danach ist das Konzert als Audio auf mdr-klassik.de nachzuhören.

MDR-Studiokonzerte

Bei den MDR-Studiokonzerten laden die MDR-Ensembles zusammen mit ausgewählten Gästen ein, am Freitagabend die Woche entspannt im MDR-Studio am Leipziger Augustusplatz ausklingen zu lassen. In intimer Atmosphäre und mit innovativen und zum Teil experimentellen Programmen entstehen dabei Medienproduktionen für unterschiedliche Ausspielwege.