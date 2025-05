Zu sehen ist die Dokumentation ab sofort in der ARD Mediathek sowie am 27. Mai um 22.10 Uhr im MDR-Fernsehen. Zudem zeigen die ARD Mediathek und das MDR-Fernsehen die Stadiongala am 31. Mai um 20.15 Uhr live .

Bis heute sind die riesigen Gruppenbilder ein optischer Höhepunkt der Stadiongala. Auch diese ist als Programm-Highlight in der ARD Mediathek und im MDR-Fernsehen zu sehen und wird am 31. Mai ab 20.15 Uhr live übertragen. Unter anderem turnen 1.000 Athletinnen und Athleten ihre synchronen Drehungen und Hebefiguren zum Thema Friedliche Revolution. Das MDR-Sinfonieorchester und der MDR-Rundfunkchor haben eigens für die Akrobatikperformance Teile der „Carmina Burana“ von Carl Orff eingespielt. In der Stadiongala sind zudem zu Gast: die Leipziger Band „Die Prinzen“, Sänger Kamrad, Turn-Weltmeister Lukas Dauser und Darja Varvolomeev, Olympiasiegerin in Paris 2024. Bereits ab 19.50 Uhr läuft der Countdown zur Stadiongala, mit vielen Hintergründen und Stimmen zur Show.