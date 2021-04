Die Ermittlerinnen Winkler und Gorniak wollen in Karins Geburtstag reinfeiern, doch daraus wird nichts: Ein Notfall kommt dazwischen. Kathrin Fischer wird vermisst. Ihr Mann Simon hat die Polizei verständigt. In seiner Villa am Stadtrand wurde eingebrochen und überall im Haus finden sich Blutspuren …