„RUN4U – Die Winteredition“ läuft aktuell noch bis 27. Oktober als 14-teilige Serie montags bis donnerstags jeweils um 20.10 Uhr im KiKA-Abendprogramm, auf kika.de und in der ARD Mediathek. In der zweiten Staffel trainieren sechs Thüringer Jugendliche vier Monate lang für einen Crosslauf in Oberhof. Prominente Gasttrainer sind u.a. die Biathlon-Stars Kati Wilhelm und Erik Lesser.

Bildrechte: Kika