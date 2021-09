Zum Inhalt: Der 19-jährige Adam Dahl (Eloi Christ) fährt nach einem Partywochenende in Berlin mit seinem Freund Tomi (Kai Müller) im Zug zurück nach Magdeburg. Die beiden sind glücklich und verliebt. Doch die Stimmung kippt schlagartig, als Christoph Oschmann (Helge Tramsen) zu dem jungen Paar in das Zugabteil steigt. Etwas wird in Adam ausgelöst – nicht genau zu benennen, wodurch. Aber es ist das, wonach Kriminalhauptkommissarin Doreen Brasch (Claudia Michelsen) später verzweifelt sucht – das, was man Trigger nennt.