MDR I 15.07.2022 MDR-„FAKT“ im Ersten: Recherche zu minderjährigen Rechtsextremen

Während der Corona-Pandemie nahm bzw. nimmt die Radikalisierung Heranwachsender in einigen Regionen Deutschlands spürbar zu. Warum wurden gerade in den letzten Monaten Andersdenkende und Menschen anderer Hautfarbe oder sexueller Orientierung zu Feindbildern? Dieser Frage geht die „FAKT“-Ausgabe „U18 Neonazis“ des MDR im Ersten nach – am Dienstag, 19. Juli, um 21.45 Uhr und anschließend in der ARD Mediathek.