1.000 Folgen – das bedeutet 36.000 Drehbuchseiten, 3.750 Drehtage und 12 Kilogramm Make-Up. Die Serie über das fiktive Internat „Schloss Einstein“ gilt als Deutschlands am längsten laufende Kinder- und Jugendserie. Sendestart war im Herbst 1998. Bis 2007 spielte die Handlung in dem fiktiven Dorf Seelitz in der Nähe von Potsdam. Seit der elften Staffel wird in Erfurt gedreht.