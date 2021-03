Klinikleiter Roland Heilmann bringt mit einem Einsatz für ein schwerkrankes Baby die „Sachsenklinik“ in eine finanzielle Schieflage. Plötzlich steht Dr. Heilmann zwischen den Fronten. Es geht um Fürsorge oder Kosteneffizienz, um Kindeswohl oder Wirtschaftlichkeit. Für den Klinikleiter beginnt ein Kampf David gegen Goliath und dann spitzt sich auch noch zu Hause die Lage zu: Stiefsohn Hanno geht auf Konfrontationskurs.

Auch Oberschwester Arzu Ritter wird an mehreren Stellen gefordert: Die Station zu leiten und gleichzeitig als Ausbilderin in Halle zu arbeiten, lastet die Dreifach-Mama aus. Doch auch ihre Kinder benötigen gerade jetzt Aufmerksamkeit. Arzu stößt an ihre Grenzen.