Die Klatschreporterin Brigitte Burkhard (Elisabeth Baulitz) wird auf offener Straße in Dresden verschleppt. Ihr Entführer versteckt sein Gesicht hinter einer Maus-Maske und wendet sich mit einer Videobotschaft an die Polizei. Die Kommissarinnen Gorniak, Winkler und ihr Chef Schnabel werden mit der Behauptung konfrontiert, 150 in Sachsen entführte Kinder würden in einem Dresdner Keller gefangen gehalten. Befreien sie sie nicht innerhalb von vierundzwanzig Stunden, muss Brigitte Burkhard sterben. Fieberhaft sucht die Polizei nach der entführten Journalistin, ein Spezialeinsatzkommando stürmt die in Frage kommende Gaststätte. Doch hier gibt es keinerlei Spuren für ein Verbrechen … Schnabel sieht keinen anderen Weg, als sich an die Öffentlichkeit zu wenden. Die Reaktion folgt prompt: Der Mann mit der Maus-Maske tötet seine Geisel. Am nächsten Tag blickt der Kriminalhauptkommissar selbst gefesselt in das maskierte Angesicht des Entführers.