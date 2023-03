Bei einer Verkehrskontrolle an einer entlegenen Landstraße fallen am helllichten Tag Schüsse: Ein Polizist stirbt, ein zweiter wird schwer verletzt. Doch was zunächst wie eine Affekttat scheint, zieht schon bald eine Spur ins Innerste einer Polizeiwache.

Leonie Winkler (Cornelia Gröschel) wird von ihrer Vergangenheit eingeholt. Vor neun Jahren kam ihr Bruder Martin bei einem Einsatz im Dienst ums Leben. Er arbeitete damals auf der gleichen Wache wie die beiden Polizisten, die jetzt bei einer Verkehrskontrolle an einer Landstraße niedergeschossen wurden. Zusammen mit ihrer Kollegin Karin Gorniak (Karin Hanczewski) und dem Kommissariatsleiter Peter Michael Schnabel (Martin Brambach) koordiniert Leonie Winkler unter Hochdruck eine großangelegte Suchaktion nach dem Schützen, der unerkannt entkommen konnte. Doch der Fall wirft Fragen auf: Weshalb war Leonie Winkler ganz in der Nähe, als die Tat passierte? Und warum ergriffen die beiden jungen Polizistinnen Leila Demiray (Aybi Era) und Anna Stade (Paula Kroh), die bei der Schießerei ebenfalls vor Ort waren, die Flucht, statt die Verfolgung des Täters aufzunehmen? Revierleiter Jens Riebold (Andreas Lust) legt für seine Leute die Hand ins Feuer. Doch den Kommissarinnen scheint auf seiner Wache etwas suspekt. Vor allem Winkler ist sich sicher, dass es einen Zusammenhang zwischen dem aktuellen Fall und dem Tod ihres Bruders gibt. Sie beginnt eigene Recherchen und gerät dabei nicht nur in Konflikt mit ihrem Vater (Uwe Preuss). Während Winkler, Gorniak und Schnabel bei ihren Ermittlungen mit Vertuschung, ungutem Korpsgeist und falsch verstandener Loyalität in den eigenen Reihen konfrontiert sind, geraten sie selbst unter Feuer.