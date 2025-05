Bildrechte: MDR

MDR | 27.05.2025 „MDR leicht“: Mobiler Nachrichtenkanal startet zum Internationalen Tag der Leichten Sprache

Mobil gut und schnell informiert: Der MDR startet zum Internationalen Tag der Leichten Sprache am 28. Mai einen neuen WhatsApp-Kanal für Nachrichten in Leichter Sprache. „MDR leicht“ ist bislang einzigartig in der Medienlandschaft und richtet sich an Menschen mit Lernschwierigkeiten, funktionale Analphabeten und gehörlose Menschen.