Neben Dokumentationen zur Geschichte und Gegenwart der Stadt will der MDR nahbar mit der Stadtbevölkerung und deren Besucherinnen und Besuchern ins Gespräch kommen und die ganze Bandbreite des Kulturhauptstadtjahres bundes- und europaweit auch in der ARD, bei ARD KULTUR und auf ARTE sichtbar machen.

Bildrechte: MDR/Kirsten Nijhof MDR-Intendant Ralf Ludwig: „Mit unseren zahlreichen Angeboten zum europäischen Kulturhauptstadtjahr unterstreicht der MDR seine starke Verankerung in der Region. Unser Anliegen ist es, als modernes und nahbares Multimediahaus die kulturelle Vielfalt von Chemnitz und ganz Mitteldeutschland einem breiten Publikum nahe zu bringen. Dabei sind uns der Dialog mit den Menschen vor Ort und den Besucherinnen und Besuchern in Chemnitz besonders wichtig. Nur gemeinsam können wir das Miteinander stärken und so einen wesentlichen Beitrag zur Sichtbarkeit und zum Erfolg der hiesigen kulturellen Landschaft leisten.“

Die mediale Begleitung des Kulturhauptstadtjahres übernehmen federführend für den Mitteldeutschen Rundfunk das MDR-Landesfunkhaus Sachsen und die Hauptredaktion Kultur und Jugend. Ständiger Ansprechpartner vor Ort wird das MDR-Regionalstudio Chemnitz sein. Neben einer tagesaktuellen Berichterstattung auf allen Ausspielwegen wird der MDR seine vielfältigen Angebote auch in der ARD, bei ARD KULTUR und auf ARTE sichtbar machen. Zur Eröffnung des Kulturhauptstadtjahres am 18. Januar wird der MDR mit einem großangelegten Thementag in der ARD Mediathek, im MDR-Fernsehen sowie im Web und im Radio berichten. Ab 16 Uhr wird der MDR dann vom Festakt in der Oper Chemnitz berichten und am Abend von der stadtoffenen Gala rund um den „Nischl“.

Neue Dokus von Kati Witt bis Clara Mosch

Bereits ab dem vierten Quartal 2024 präsentiert der Mitteldeutsche Rundfunk in der ARD Mediathek, in der ARD Audiothek, im MDR-Fernsehen, im Ersten, auf Arte und bei 3sat zahlreiche neue Dokumentationen mit Bezug zu Chemnitz. Eine Auswahl finden Sie hier:

Bildrechte: MDR/Annett Liebisch - 50 Jahre Stadthalle Chemnitz“ (AT), Jubiläumsdoku, ab sofort in der ARD Mediathek



- „Machiavelli Sessions & Stories“ (WDR Cosmo/ARD Kultur) Rap trifft klassisches Orchester, vier Folgen ab sofort in der ARD Mediathek. Folge 1 über den Rapper Trettmann, der von seiner Jugend im Chemnitz der Nachwendezeit erzählt.

Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK - „Chemnitzer Köpfe – Wir sind Hauptstadt“, MDR-Volontäre stellen in vier Kurzfilmen Chemnitzer Köpfe vor. Die Filme sind bereits in der ARD Mediathek verfügbar und am 04., 11., 18. und 25. Januar 2025 im MDR-Fernsehen



- „Wir sind Chemnitz – Unterwegs mit Kati Witt“ (AT), darin kommt die ehemalige Eiskunstläuferin mit der Kreativszene von Chemnitz ins Gespräch, Veröffentlichung Dezember 2024 auf 3sat

- Kosmos Chemnitz“ (AT), Karl Marx als Wiedergänger bei seiner Reise vom Kosmonautenzentrum zur Kulturhauptstadt, Veröffentlichung 2025

- „Go Clara Go!“ (AT), Die unglaubliche Geschichte des nonkonformen Künstlerkollektivs Clara Mosch, Veröffentlichung 2025

- „Karl-Schmidt-Rottluff – Leidenschaft und Rebellion“ (AT), über den expressionistischen Malerstar aus der Region, Veröffentlichung 2025

- „Chemnitz Calling“ (AT), (ARD Kultur) Doku-Serie, die Chemnitz aus dem Blickwinkel eines Fotografen zeigt, Veröffentlichung voraussichtlich 2025

Web-Spezial

Alle Themen zum Kulturhauptstadtjahr Chemnitz 2025 bündelt der MDR zudem in einem Web-Spezial. Dort ist unter anderem auch eine interaktive Landkarte zum Kunst- und Skulpturenweg „Purple Path“ zu finden.

MDR-Musiksommer startet in Chemnitz

Gemeinsam mit der Robert-Schumann-Philharmonie Chemnitz eröffnet das MDR-Sinfonieorchester am 8. August den MDR-Musiksommer 2025 mit einem bunten und weltoffenen Eröffnungskonzert „made in Chemnitz“. Das von südamerikanischen Klängen inspirierte Programm wird mit der Sopranistin Fatma Said sowie Omar Massa am Bandoneon sommerlich-lockere Lebensfreude auf dem Theaterplatz in Chemnitz versprühen. Der MDR-Rundfunkchor bereichert zudem am 22. August in der Schlosskirche in Chemnitz das Programm der Kulturhauptstadt.

Zum Hintergrund

Chemnitz ist Europäische Kulturhauptstadt 2025. Die Stadt präsentiert sich als Metropole der Macherinnen und Macher, die ihr Publikum überrascht. Die Europäische Jury hob in ihrer Entscheidungsbegründung den partizipatorischen Ansatz hervor. Der Slogan „C the Unseen" wird unmittelbar mit einer Teilhabe von Einwohnerinnen und Einwohnern, Künstlerinnen und Künstlern sowie Gästen verbunden und in eine kulturelle Entwicklungsstrategie der Stadt und der Region eingebettet. Es gibt die Aussicht, eine europäische Gemeinschaft von Kulturschaffenden aufzubauen, so die Jury, und eine gute Grundlage für eine europäische Erzählung mit dem Potenzial, die „stille Mitte" zu aktivieren. Der MDR ist bereits seit Juli 2021 Kooperationspartner der europäischen Kulturhauptstadt Chemnitz.