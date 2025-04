Gerätturnen, Rhythmische Sportgymnastik, Trampolinturnen und vieles mehr: Nach 13 Jahren ist das Internationale Deutsche Turnfest wieder in Leipzig. Über die Großveranstaltung an den Sportgeräten und auf den Spielflächen berichtet der MDR umfassend – im Vorfeld des Events und in der letzten Maiwoche. Alle Inhalte stehen ab sofort auf http://mdr.de/turnfest bereit.

MDR-Doku „Leipzig turnt! Das Internationale Deutsche Turnfest 2025“

Die Doku „Leipzig turnt!“ stellt Menschen vor, die mit Leidenschaft und Schweiß für die größte Breitensport-Veranstaltung der Welt trainieren und begleitet sie bei den Vorbereitungen. Zu den Protagonistinnen und Protagonisten gehören die Schwestern Mila und Sophie vom Akrobatik Club Taucha e.V., deren Oma schon 1977 beim Turnfest dabei war, der 17-jährige Joshua Tandel aus Halle, der den Sprung in den deutschen Olympiakader schaffen will, und die Grand-Dame des Turnens Johanna Quaas aus Halle, die heute mit 99 Jahren immer noch Sport treibt. Die Doku „Leipzig turnt!“, die von der Leipziger Firma Werkblende für den MDR produziert wurde, ist ab dem 24. Mai in der ARD Mediathek abrufbar und wird am 27. Mai um 22.10 Uhr im MDR-Fernsehen gezeigt.

MDR JUMP-Junior-Cup für Kinder aus der dritten und vierten Klasse

Mit dem MDR JUMP-Junior-Cup schafft der MDR zudem selbst einen Anreiz zum Sporttreiben und Mitmachen. Schulteams aus Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen messen sich dabei am 29. Mai (16.00 Uhr) live im MDR-Fernsehen. Der Wettbewerb erinnert an die einstige Kindersport-Sendung „Mach mit, mach's nach, mach's besser!“ des Deutschen Fernsehfunks. Der damalige Moderator und ehemalige Leichtathlet „Adi“ (Gerhard Adolph) wird als Besucher erwartet. Schulteams können sich bis zum 9. Mai hier auf mdr.de/sport und in der „Sport im Osten“-App bewerben.

Stadiongala mit Akrobatikbildern live im MDR

Die Stadiongala am 31. Mai zeigt der MDR live ab 20.15 Uhr im Fernsehen. Die großen Akrobatikbilder mit synchronen Drehungen und Hebefiguren sind nach wie vor ein optischer Höhepunkt des Turnfestes und befassen sich dieses Jahr mit dem Thema Friedliche Revolution. MDR-Rundfunkchor und MDR-Sinfonieorchester lassen auf dem großen Bildschirm Ausschnitte der „Carmina Burana“ von Komponist Carl Orff erklingen und tausende Athletinnen und Athleten präsentieren dazu ihre Choreografie.

„Inklusiv Gewinnt“ Thema bei „Sport im Osten“

Das Thema Inklusion liegt dem MDR ebenso wie dem Turnfest 2025 am Herzen. „Sport im Osten“ berichtet am 1. Juni (14.00 Uhr) über die Veranstaltung „Inklusiv Gewinnt“ der Katarina Witt-Stiftung. Bei einem Wettstreit von Menschen mit und ohne Behinderung wird gezeigt, dass Sport auch hier verbinden kann.

Berichterstattung im MDR und im Ersten:

Dienstag, 27.05.2025

22.10 bis 22.55 Uhr: Doku „Leipzig turnt! Das Internationale Deutsche Turnfest 2025“

Mittwoch, 28.05.2025

16.00 bis 17.45 Uhr: „MDR um 4 – Der Nachmittag“ berichtet live vom Turnfest

21.45 bis 22.10 Uhr: MDR AKTUELL sendet live von der Festwiese

Donnerstag, 29.05.2025

15.10 bis 15.55 Uhr: Doku „Leipzig turnt! Das Internationale Deutsche Turnfest 2025“ (WH)

16.00 bis 17.45 Uhr: „Sport im Osten“ live vom Turnfest, mit MDR JUMP-Junior-Cup

Freitag, 30.05.2025

12.10 bis 13.00 Uhr: „MIMA Extra – Das ARD-Mittagsmagazin“ live beim Turnfest, mit Proben für Stadiongala

Samstag, 31.05.2025

14.00 bis 17.45 Uhr: „Sport im Osten“, u.a. mit Turnfest

15.30 bis 17.00 Uhr: „ARD Sportschau“ zur Turn-EM

19.50 Uhr bis 20.15 Uhr: Countdown zur Stadiongala

20.15 bis 22.15 Uhr: Turnfest-Stadiongala

Sonntag, 01.06.2025

14.00 bis 17.45 Uhr: „Sport im Osten“ mit der Veranstaltung „Inklusiv Gewinnt“ der Katarina Witt-Stiftung

Zudem sind zahlreiche Livestreams zu den verschiedenen Sportveranstaltungen des Turnfestes geplant. Diese können in der ARD Mediathek gesehen werden.