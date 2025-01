200 Schülerinnen und Schüler aus Leipzig, Halle/Saale und Berlin haben sich mit ihren Lehrerinnen und Lehrern intensiv darauf vorbereitet, an diesem Dienstag in den Dialog mit Bundeskanzlerin a.D. Dr. Angela Merkel zu treten. Moderiert von Caren Miosga diskutierten sie mit der ehemaligen Bundeskanzlerin darüber, wie in der NS-Zeit aus jungen Männern Mörder werden konnten und wie sich eine Wiederholung der Geschichte heute verhindern lässt.